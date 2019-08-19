Российским дорогам неожиданно перепали миллиарды рублей

Российское правительство дополнительно направит 12,6 миллиарда рублей на федеральный проект «Дорожная сеть» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С соответствующей инициативой выступил Росморречфлот, ее поддержал вице-премьер Максим Акимов, пишет принадлежащее Григорию Березину издание РБК.

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Вопрос обсуждался на заседании по другому нацпроекту — «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Изначально предполагалось, что в его рамках 12,6 миллиарда рублей потратят на строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов, регулирующих уровень воды в Доне и Волге. Их планировалось возвести в рамках проекта «Внутренние водные пути».

Росморречфлот должен был направить на экспертизу проект Нижегородского гидроузла в июле, но этого не произошло. Запуск проекта планировался в 2020 году, однако теперь его могут отложить минимум на пять лет, писала газета «Коммерсантъ».

По словам представителя Акимова, 12,6 миллиарда рублей — это не свободные средства, а перераспределение денег с проекта на проект с возвратом позднее. То есть в будущем их вернут во «Внутренние водные ресурсы».

В марте 2019 года власти уже дополнительно направили на нацпроект пять миллиардов рублей, чтобы поддержать завершение дорожных долгостроев в регионах. Сумму взяли из нераспределенных резервов межбюджетных трансфертов. В июне Акимов выступил с критикой глав регионов из-за нарушений сроков заключения контрактов в рамках нацпроекта.

На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца 2024 года планировалось потратить почти 4,8 триллиона рублей. Непосредственно на проект «Дорожная сеть» планировалось выделить 4,4 триллиона. На «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» за этот же период собирались направить шесть триллионов рублей, в том числе более 276 миллиардов на «Внутренние водные пути».

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