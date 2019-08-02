Российскую мегатрассу построят по-новому

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа решило расторгнуть договор с «ВИС ТрансСтрой» на строительство самой северной железной дороги — «Северный широтный ход-2» (Бованенково — Сабетта). В рамках соглашения компания является инвестором проекта. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства.

Договор предусматривает государственно-частное партнерство. Решение его разорвать связано с тем, что проект собрались реализовать в форме федеральной концессии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителя губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Расходы «ВИС ТрансСтрой» по проекту уже составили около миллиарда рублей. Региональные власти готовы возместить из бюджета те траты, которые связанны с разработкой проектной и рабочей документации, а также плату за землю, но не более чем на 937,3 миллиона рублей. Между тем в компании заявили, что готовы рассмотреть свое дальнейшее участие в реализации проекта уже в формате концессии.

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Форма государственно-частного партнерства обеспечивает инвестору высокий уровень защиты вложений, потому что есть гарантия их возврата. Помимо этого, при таком соглашении прописывается норма доходности. Если она ниже установленного уровня, государство компенсирует разницу, пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Между тем концессия несет больше рисков для инвестора, поскольку в этом случае нет надежной защиты его инвестиций. Для возврата средств у него есть период действия концессионного соглашения. Вложения окупаются за счет взимаемой платы с пользователей услуг за этот срок. При этом у компании есть обязательства вносить в местный бюджет ежегодный концессионный платеж. По словам Жарского, обычно это процент от оборота.

Соглашение о государственно-частном партнерстве при строительстве «Северного широтного хода-2» заключили еще в 2015 году. Дорога должна соединить Бованенково, где находится одно из крупнейших месторождений «Газпрома», и порт Сабетта, поблизости от которого НОВАТЭК построил СПГ-завод. Изначально предполагалось, что стоимость дороги составит 113-115 миллиардов рублей, но в 2019 году стало известно, что проект подешевел до 73-77 миллиарда.

Проект должен стать продолжением «Северного широтного хода». Он предусматривает строительство моста через Обь с железнодорожными подходами, железнодорожную линию Обская — Салехард — Надым и мост через Надым. Общая протяженность дороги составит более 700 километров.

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