Россия решила потратиться на очередной мегапроект

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Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Ямало-Ненецкого автономного округа проработать проект строительства самой северной железной дороги за 115 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о дороге протяженностью 170 километров, которая соединит месторождение «Газпрома» Бованенково и порт «Новатэка» Сабетта на Ямале. Проект получил название «Северный широтный ход-2», он должен стать продолжением «Северного широтного хода» (СШХ) и сделать Сабетту самым восточным портом Северного морского пути с подведенной железной дорогой.

Стоимость строительства СШХ оценивается в 236 миллиардов рублей, а СШХ-2 — 113-115 миллиардов рублей. Финансовая модель для нового проекта еще не проработана.

Пока СШХ-2 не включен в комплексный план модернизации инфраструктуры до 2024 года. Предложения по источникам финансирования должны быть внесены в правительство до конца второго квартала 2019 года.

Всего на развитие магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года направят четверть всех средств, которые предусмотрены в рамках исполнения национальных проектов в соответствии с майским указом Владимира Путина. Размер финансирования составит примерно 6,35 триллиона рублей: 3 триллиона рублей — из казны, 3,3 триллиона рублей — частные инвестиции, около 59 миллиардов — региональные бюджеты.

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