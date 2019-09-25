Путин призвал не забрасывать экономику деньгами

Отрасли российской экономики не нужно забрасывать деньгами. С таким призывом президент России Владимир Путин обратился к членам правительства, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, необходимо направлять такой объем средств, который не будет приводить к росту цен, а начнет эффективно работать. Он попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проконтролировать процесс.

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Также в ходе совещания, которое состоялось в среду, 25 сентября, Путин объявил, что «подкрутка» данных Центробанком является одной из причин того, что в России фиксируется инфляция. «Мы знаем этот "навес", который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов [рублей] немножко подкрутил макроэкономические показатели», — уточнил он.

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