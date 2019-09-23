Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания V Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс» — организатора мероприятия.

В частности, глава государства поручил правительству РФ: обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов ДФО; принять меры по обновлению материально-технической базы учреждений культуры на территории ДФО; обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель» в округе; обеспечить увеличение квоты приема граждан, в том числе постоянно проживающих на территории ДФО, на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда.

Президент РФ также поручил: принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри ДФО, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров; представить предложения по созданию на территории округа венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов; представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории округа; с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение сведений о границах особо охраняемых природных территорий ДФО и центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Единый государственный реестр недвижимости.

Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством здравоохранения РФ при участии администрации Приморского края поручено представить предложения с проектами нормативных правовых актов по созданию на территории ДФО медицинского кластера.