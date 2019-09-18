Путину объяснили главный риск инвестиций в России

Фактическое отсутствие венчурного финансирования в России связано с тем, что за «восемь неудач» в нем при использовании бюджетных денег можно получить «суммарно 20 лет тюрьмы». Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) с участием президента Владимира Путина заявил его помощник Андрей Белоусов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития. Но все они, отметил Белоусов, «подхватывают крупные проекты».

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Однако венчурное финансирование, то есть долгосрочные инвестиции в новые малые высокотехнологичные компании, тоже абсолютно необходимо. Белоусов указал, что другой формы работы со стартапами мир пока еще не придумал.

Путин прислушался к помощнику и поручил вице-премьеру Максиму Акимову подготовить предложения, которые снимут проблему. В то же время глава государства подчеркнул, что следует поставить какие-то границы для возможных рисков.

Президент пообещал сам договориться по этому поводу со Счетной палатой и прокуратурой, а также заметил, что лучше всего не «придумывать колесо», а обратиться к международной практике. Акимов, говоря о проблемах в этой сфере, пояснил, что дело не в нехватке средств на проекты, а в том, что их никуда не вкладывают.

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