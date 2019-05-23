Раскрыты инвестиции российских бизнесменов в марихуану

Восемь из 25 российских венчурных фондов рассматривают инвестиции в рынок каннабиса или уже вложились в него, выяснила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Фонды, часть из которых попросила не раскрывать себя, вкладывают деньги состоятельных клиентов преимущественно в технологические стартапы. Ряд россиян вкладываются в новый рынок частным образом и также предпочитают держать это в тайне. Это объясняется тем, что в России подобные инвестиции все еще угрожают репутации.

По словам юриста одного из венчурных фондов, даже покупка акций компании, занимающейся марихуаной, может привлечь внимание правоохранительных органов и департаментов банков, отслеживающих, чтобы деньги не были замешаны в финансировании незаконных операций.

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Бывший вице-президент компании «Ренессанс управление инвестициями» Андрей Кукушкин вложился в рынок каннабиса в 2014 году. Он начал с инвестиций в аптеки-магазины в Калифорнии и Неваде, имевшие лицензию на продажу марихуаны и продуктов из нее в медицинских целях. В дальнейшем он создал собственную компанию Oasis Fund, которая выращивает каннабис, производит из него продукты и сама развивает дистрибуцию. Выручка достигает 60 миллионов долларов в год.

Фонд AltaIR Capital, в который в 2015 году вложила 10 миллионов долларов компания Millhouse Capital Романа Абрамовича, инвестировал в американский маркетплейс Confident Cannabis, который объединяет поставщиков марихуаны, потребителей и тестинговые лаборатории. Сумма инвестиций превысила один миллион долларов.

Россиян заинтересовал и рынок каннабидиола (КБД; вещества, синтезируемого из конопли и также запрещенного в России). Оно обладает обезболивающим, спазмолитическим, восстанавливающим и успокаивающим эффектом. Mindrock Павла Черкашина инвестировала два миллиона долларов в компанию Pure Spectrum, которая производит и продает продукты на основе КБД. Фонд Starta Ventures вложился в проект My Super Paws, который производит продукцию на основе КБД для домашних животных.

В начале декабря 2018 года сообщалось, что крупнейшая табачная компания Altria Group, владеющая торговыми марками Marlboro и Parliament, приобрела 45 процентов канадского производителя марихуаны Cronos Group.

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