В Давосе начали раздавать наркотики

Бар в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, включил в свой ассортимент шоколадные батончики с марихуаной, сообщает CNBC. Так производители пытаются привлечь новых клиентов и инвесторов.

Издание не приводит название заведения, отмечая, что это маленький бар с обычной серой дверью и простой вывеской на набережной. В нем посетителям предлагают обычный набор товаров: пиво, более крепкие алкогольные напитки, закуски.

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Однако на прилавке также представлены бесплатные шоколадные батончики и маленькие бутылки с подсолнечным маслом. Оба продукта содержат в себе марихуану и пользуются спросом у посетителей. Многие из них просто приходят в бар, берут бесплатные образцы и уходят. Некоторые остаются послушать представителей индустрии, которые тут же рекламируют свой товар и пытаются привлечь потенциальных инвесторов среди участников ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

За последние месяцы марихуана была легализована в Канаде и нескольких штатах США (из числа тех, где наркотик до этого находился под запретом). Это вызвало интерес к глобальному рынку, и в результате сразу несколько компаний-производителей решили выйти на биржи. Долей в одной из них владеет российский бизнесмен и бывший руководитель телеканала НТВ Борис Йордан.

В Швейцарии хранение и употребление марихуаны запрещено, отмечает издание. Однако существуют различные исключения. В частности, запрет не распространяется на некоторые формы растения каннабиса, содержащие психоактивные вещества.

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