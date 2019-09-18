Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить

Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Независимый оценщик, к которому обратилось следствие, назвал сумму в 60 миллионов долларов, или 3,8 миллиарда рублей. Именно столько, по его версии стоил пакет акций IFTG, который в феврале 2017 года Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало банку «Восточный» в счет погашения долга в 2,5 миллиарда.

Все три компании тогда контролировались Baring Vostok, а решение о прощении сделки принимал Калви, что и стало поводом для его преследования по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, справедливая стоимость бумаг равнялась 600 тысячам рублей, что обернулось убытками для «Восточного».

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При этом в оценке уточняется, что на момент совершения сделки на акции IFTG были наложены ограничения, прописанные в уставе компании. Так, владелец пакета мог претендовать на выплату дивидендов в размере лишь 3,5 тысячи долларов. Впоследствии эта коллизия была исправлена.

Ранее другие экспертизы уже приходили к подобным выводам. В апреле пакет IFTG оценили в 3,08 миллиарда рублей, и эта оценка была утверждена арбитражным судом, однако уголовный суд не включил ее в материалы дела, поскольку она проводилась в рамках другого процесса. Будет ли нынешняя оценка принята во внимание, не уточняется.

Калви был задержан в феврале вместе с еще пятью сотрудниками Baring Vostok. Им предъявили обвинение в мошенничестве. Впоследствии он был переведен под домашний арест. В ходе следствия контроль над банком «Восточный» перешел к прежним миноритарным акционерам — компании «Финвижн» бизнесмена Артема Аветисяна.

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