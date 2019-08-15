Соратника Калви отправили сидеть в специально купленную под это квартиру

Топ-менеджер инвестфонда Baring Vostok Филипп Дельпаль решением Мосгорсуда переведен из СИЗО под домашний арест, сообщает агентство «Прайм». Вместе с основателем фонда Майклом Калви он проходит фигурантом дела о мошенничестве.

Суд рассмотрел апелляцию адвокатов Дельпаля и отменил решение нижестоящей инстанции, которая в феврале отправила бизнесмена под арест.

Ранее родственники Дельпаля купили квартиру в расчете на то, что он сможет отбывать в ней домашний арест. Защита также отметила, что подсудимый обвиняется в совершении экономического преступления, а значит к нему может применяться мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

Помимо этого, Мосгорсуд подтвердил законность продления домашнего ареста Калви. Вместе с Дельпалем он обвиняется в мошенничестве с акциями компании IFTG. Ими была погашена задолженность Первого коллекторского бюро перед банком «Восточный». Все три компании на тот момент принадлежали Baring Vostok. По данным следствия, стоимость бумаг была существенно завышена — с 600 тысяч до 2,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!