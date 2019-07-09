Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест

Супруга находящегося в следственном изоляторе топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля приобрела квартиру в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Право собственности на недвижимость получено женой Дельпаля 5 июля, сообщает агентство. Сделка была заключена, чтобы топ-менеджеру Baring Vostok было где жить, если его выпустят из СИЗО под домашний арест.
По просьбе защиты Дельпаля документы о приобретении квартиры были приобщены к материалам дела.
В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО. «У одних есть дом в Москве, а у других нет (...) Под какой домашний арест, если у них дома нет, ни квартиры, ничего?» — сказал Путин.
Майкл Калви, Филипп Дельпаль и еще пять руководителей фонда Baring Vostok были арестованы по делу о мошенничестве в начале 2019 года. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, этот арест стал шоком для российской экономики, в результате чего, в частности, удвоился отток капитала из страны.