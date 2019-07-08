Обвиненный в госизмене чиновник выставил на продажу квартиру

Квартира помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, расположенная в городе Гусеве (Калининградская область), была выставлена на продажу в середине июня 2019-го, за две недели до того, как чиновника задержали и обвинили в государственной измене. Об этом сообщает портал Rugrad.eu со ссылкой на данные Avito и Росреестра.

Описание квартиры было размещено в базе Avito 18 июня и на момент выпуска материала оставалось доступным. Согласно тексту объявления, за двухкомнатный объект общей площадью 50,4 квадратного метра Воробьев планировал выручить 2 миллиона рублей.

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Лот расположен на втором этаже пятиэтажного дома на улице Менделеева, неподалеку от местного железнодорожного вокзала. «Центральное отопление, есть индивидуальный счетчик, теплый пол в туалете и ванной. Квартира очень теплая и светлая, тихая», — говорится в описании. Продавец намеревался оставить покупателю кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой и шкаф-купе.

Rugrad.eu публикует выписку из Росреестра, свидетельствующую о том, что недвижимость находилась в собственности Воробьева с ноября 2015 года. До этого квартира числилась на балансе муниципалитета и была у чиновника в пользовании.

Александра Воробьева задержали 4 июля. Днем позже решением Лефортовского районного суда Москвы помощника полпреда арестовали на два месяца. Воробьев подозревается в совершении преступления по статье 257 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»). Детали расследования в отношении чиновника не раскрываются.

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