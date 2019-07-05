Россиянина поймали на государственной измене

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в государственной измене. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В нем говорится, что мужчину зовут Александр Воробьев, другие подробности не раскрываются. Воробьев был задержан 4 июля, с ним проводятся следственные действия.

В феврале суд вынес приговор военнослужащему Черноморского флота и его подруге, признанным виновными в шпионаже в пользу Украины. Майору было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщнице — девять лет в колонии общего режима. Обоих задержали в Симферополе в 2017 году.

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