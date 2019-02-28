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Майора Черноморского флота с подругой посадили за шпионаж в пользу Украины

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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор военнослужащему Черноморского флота и его подруге, признанным виновными в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Подсудимые — Д.А. Долгополов и А.С. Сухоносова. Также сообщается, что военнослужащий имеет звание майора.

28 февраля суд установил их вину в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Госизмена»). Как сообщили в ФСБ, им вменялась выдача государственной тайны в форме шпионажа. Офицер и его подруга сознались в преступлении и раскаялись. Майору назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщнице — девять лет в колонии общего режима.

Сотрудники ФСБ задержали пару в сентябре 2017 года в Симферополе.

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