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Полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» посадили за шпионаж

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Руслан Стоянов

Суд вынес приговор полковнику ФСБ Сергею Михайлову и бывшему начальнику отдела «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову, обвиняемым в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

Михайлов и Стоянов признаны виновными в госизмене и получили 22 года и 14 лет колонии соответственно.

Полковник ФСБ лишен звания, также его обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей. По решению суда он отправится в исправительное учреждение строгого режима. Бывший работник «Лаборатории Касперского» лишен специального звания майора милиции, в должности которого он оставил службу в МВД в 2006 году, и обязан выплатить 150 тысяч рублей штрафа.

Заседание проходило в закрытом режима из-за грифа секретности на материалах следствия. Приговор еще не вступил в законную силу.

Стоянов ранее занимал пост начальника отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского». Михайлов возглавлял отдел оперативного управления центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Они были задержаны в 2016 году.

20 февраля стало известно, что полковник передал Стоянову диск с секретной информацией о методах ведения оперативной разработки основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Тот в 2010 году был обвинен в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist, из-за чего возникли проблемы с покупкой авиабилетов. Следствие считает, что бывший работник «Лаборатории Касперского» в 2011 году отдал взятый у Михайлова диск агентам ФБР во время международной конференции по кибербезопасности в Канаде.

Официально детали уголовного дела не разглашаются.

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