Арестованный за шпионаж американец получил секретные данные вместо личных фото

Адвокат Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил, что его подзащитный хотел получить флешку с информацией о своем отдыхе в России, а не сведения, содержащие гостайну. Об этом во вторник, 22 января, сообщает «Интерфакс».

Как заметил защитник, ранее Уилану уже прислали часть материалов, однако те не загрузились, в связи с чем он попросил некоего человека о повторной отправке. Мужчина надеялся получить личные фото и видео, однако по неизвестной причине вместо них на носителе оказались другие данные.

Пол Уилан, гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады был задержан в Москве 28 декабря по обвинению в шпионаже.

Отмечалось, что американца поймали с поличным в номере московского отеля «Метрополь» при получении от некоего россиянина флешки со списком лиц, среди которых были и сотрудники спецслужб. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде ареста.

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