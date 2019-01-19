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Раскрыты детали дела задержанного за шпионаж американца

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Здание ФСБ на Лубянке

Гражданин США Пол Уилан, арестованный в Москве по обвинению в шпионаже, собирал информацию об одной из российских спецслужб. Такой версии придерживается следствие, сообщает «Дождь» со ссылкой на близкий к делу источник.

По его данным, американца могла интересовать деятельность Службы внешней разведки, Главного управления Генштаба (более известно как ГРУ) или ФСБ.

Собеседник канала также рассказал, что контрразведчики «взяли в разработку» Уилана в мае прошлого года, когда он в предыдущий раз приезжал в Россию. Так, источник утверждает, что в материалах дела есть записи его телефонных разговоров и переписка в сети.

Уилан, имеющий гражданства США, Канады, Великобритании и Ирландии, был задержан в Москве 28 декабря, впоследствии ему было предъявлено обвинение в шпионаже и избрана мера пресечения в виде ареста. По информации «Росбалта», американца поймали с поличным в номере московского отеля «Метрополь» при получении от некоего россиянина флешки со списком лиц, среди которых были и сотрудники спецслужб.

Обеспокоенность по поводу ареста Уилана выражали госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. В свою очередь, в Кремле и МИД России заявляли, что Москва не будет обменивать американца на арестованных за границей российских граждан.

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