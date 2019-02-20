Обвиняемым в шпионаже из ФСБ и «Лаборатории Касперского» решили дать 20 лет

Прокурор попросил приговорить к максимальному сроку — 20 лет заключения бывших начальников отдела оперативного управления центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, обвиняемых в шпионаже. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

На закрытом процессе в Московском окружном военном суде прошли прения сторон, в ходе которых прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимых по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

По данным следствия, полковник ФСБ Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в 2010 году обвиняли в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist, вследствие чего граждане несколько дней не могли купить электронные билеты «Аэрофлота».

Чекист скачал на диск секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу Врублевского, которого в США считают киберпреступником, и передал его Стоянову. Тот в 2011 году полетел на международную конференцию по кибербезопасности в Нью-Денвер (Канада) и там отдал диск агентам ФБР.

Следствие считает, что полковник ФСБ и его сообщник заработали на гостайне 10 миллионов долларов.

Михайлов и Стоянов не признают свою вину. Их защита будет просить об оправдании.

Врублевский назвал чекиста «умным врагом и предателем, который отлично понимал, чем он занимается и какой ущерб его действия наносят Родине». Он считает, что Михайлов ради карьеры начал сотрудничать с ФБР, которое снабжало его необходимой информацией. А Стоянов, полагает Врублевский, «заигрался в борьбу с киберпреступностью».

Михайлов и Стоянов были задержаны в 2016 году.

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