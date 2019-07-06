Полпредство отреагировало на арест своего чиновника словами «так жить нельзя»

Решение об отставке помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене, будет принято в понедельник, 8 июля. Об этом в субботу, 6 июля, сообщил радиостанции «Говорит Москва» заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

По его словам, соответствующее решение будет рассмотрено в ходе совещания с участием полпреда Николая Цуканова, которое пройдет в понедельник утром. В настоящее время полпредство работает в обычном режиме, отметил Кириллов.

Он добавил, что не был близко знаком с Воробьевым, поэтому ему сложно «комментировать его психологические характеристики». «Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя», — подчеркнул чиновник.

ФСБ задержала Воробьева 5 июля по подозрению в совершении преступления по статье 257 УК РФ («Государственная измена»). Позже в тот же день суд отправил его под арест до 4 сентября. Во время заседания Воробьев находился в клетке с маской на лице. При этом он сообщил, что работает помощником полпреда в УрФО, и попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.

На сайте федерального округа указано, что Воробьеву 39 лет, он был назначен на свою должность в июле 2018 года и является действительным государственным советником третьего класса.

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