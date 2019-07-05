Пойманного на госизмене помощника полпреда президента арестовали

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев арестован на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы.

Воробьев, который подозревается в совершении преступления по статье 257 УК РФ («Государственная измена»), заключен под стражу до 4 сентября текущего года.

ФСБ задержала Воробьева 5 июля. В суде он находился в клетке с маской на лице. Воробьев сообщил, что работает помощником полпреда в УрФО, и попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.

На сайте федерального округа указано, что Воробьеву 39 лет, он был назначен на свою должность в июле 2018 года и является действительным государственным советником третьего класса.

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