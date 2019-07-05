Пойманный на госизмене россиянин оказался помощником полпреда президента

Задержанный по делу о государственной измене россиянин Александр Воробьев заявил в суде, что работает помощником полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящий момент в Лефортовском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об избрании задержанному ареста в качестве меры пресечения.

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый находится в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.

О задержании Воробьева стало известно ранее, 5 июля. В ФСБ не сообщили подробности произошедшего, отмечалось лишь, что с Воробьевым проводятся следственные действия.

На сайте Уральского федерального округа указано, что 39-летний Воробьев был назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе 25 июля 2018 года. Кроме того, он является действительным государственным советником РФ 3 класса.

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