Путин впервые прокомментировал дело Калви

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал дело в отношении американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Прямую трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства призвал успокоиться все стороны, заинтересованные в этом вопросе. Он отметил, что необходимо довериться следствию, которое проводит профессиональную и беспристрастную работу. «И бизнес, и власть должны ориентироваться на действующее законодательство, уважать закон. Не воруй, веди себя прилично и дело с концом», — заявил президент.

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Путин отметил, что правительство и лично он следят за этим делом, поэтому он рассчитывает, что суд будет справедливым и честным. Глава государства также отметил, что Россия идет в сторону смягчения мер пресечения в отношении бизнесменов.

Основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». В настоящее время он находится под домашним арестом. Изначально был шанс, что Калви сможет посетить ПМЭФ в случае оперативной работы правоохранительных органов, однако те не смогли организовать участие инвестора в форуме.

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