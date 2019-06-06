Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Калви на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин знает список бизнесменов, которые будут участвовать на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 6 июня.

При этом Песков выразил уверенность в том, что списком в большей мере интересуются сами предприниматели. Так он ответил на вопрос о том, рассчитывает ли Путин увидеть арестованного в Москве инвестора из США Майкла Калви на форуме.

3 июня в Кремле сообщили, что дело в отношении Майкла Калви находится под личным контролем президента. Песков также отметил, что его долгое время знали как благонадежного бизнесмена.

Информация о желании Калви принять участие в форуме распространилась в СМИ в мае.

Основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».

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