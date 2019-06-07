Калви не пустили на ПМЭФ

Находящийся под домашним арестом основатель и старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви не поедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Савочкина.

Отмечается, что защита американского инвестора так и не получила ответа от следствия на ходатайство о возможности его поездки на форум.

По словам Савочкина, Калви выражает сожаление по поводу такого стечения обстоятельств и высказывает слова поддержки всем портфельным компаниям фонда и команде Baring Vostok на ПМЭФ.

Информация о желании Калви принять участие в форуме распространилась в СМИ в мае. Позже на это отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Калви хотели бы видеть среди участников ПМЭФ.

Основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви арестовали подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». В настоящее время он находится под домашним арестом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



