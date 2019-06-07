Арестованного в Москве инвестора из США заподозрили в новых хищениях

Миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, ставший инициатором уголовного преследования основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, заявил, что у него имеются и другие претензии к бизнесмену, общий размер которых превышает миллиард рублей. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо Юсупова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Обращение к комиссии по этике в составе РСПП Юсупов направил после того, как в мае она рассмотрела его тяжбу с Калви и Baring Vostok и назвала ее неэтичной, призвав отозвать заявление из правоохранительных органов. Юсупов считает, что решение комиссии было необъективным, в том числе из-за того, что она неверно определила состав арбитров. Один из них ранее благосклонно высказывался о Калви и его фонде.

Также Юсупов рассказал, что его претензии к Калви не ограничиваются 2,6 миллиарда рублей, на которых строится нынешнее обвинение. Помимо этого, Калви якобы организовывал оказание фиктивных услуг банку «Восточный» структурами, подконтрольными Baring Vostok. Эти деньги впоследствии шли на оплату задолженности дочерних компаний фонда перед банком. Общий размер ущерба, нанесенного «Восточному» действиями Калви, Юсупов оценивает в 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, он напомнил о разбирательстве между акционерами «Восточного» в лондонском суде. Там сумма претензий к Baring Vostok оценивается в 22 миллиарда рублей.

Ранее Калви и Baring Vostok обвиняли Юсупова и еще одного миноритарного акционера «Восточного» Артема Аветисяна в хищении средств из банка «Юниаструм», который впоследствии был присоединен к «Восточному». По версии Калви, именно этот корпоративный конфликт, рассматриваемый в Лондонском суде, стал причиной его преследования.

Комиссия по этике РСПП в мае признала действия Юсупова неэтичными и призвала его отозвать заявление, чтобы прекратить уголовное дело в отношении Калви. В ответном письме Юсупов отмечает, что готов на правах потерпевшего добиваться смягчения наказания для Калви, но свои действия считает обоснованными: в противном случае ему самому грозила бы уголовная ответственность как соучастнику.

Майкл Калви вместе с пятью другими сотрудниками Baring Vostok был арестован в Москве в феврале. Впоследствии мера пресечения в отношении него была заменена на домашний арест, срок которого истекает в июле. Основателя Baring Vostok обвиняют в хищении 2,6 миллиарда рублей. Эти деньги банку «Восточный» было должно Первое коллекторское бюро (ПКБ), также принадлежащее Baring Vostok. Калви договорился о погашении задолженности акциями люксембургской компании IFTG (также подконтрольна Baring Vostok). По версии следствия, справедливая стоимость бумаг равнялась не 2,6 миллиарда, а 600 тысячам рублей.

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