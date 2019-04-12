Американского инвестора оставили сидеть в мансарде московского дома до лета

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

Решение принято по ходатайству следственных органов.

Адвокаты обвиняемого просили суд отпустить Калви под подписку о невыезде или залог в пять миллионов рублей.

11 апреля бизнесмена перевели из следственного изолятора под домашний арест по решению Басманного суда, который определил местом его содержания квартиру в мансарде дома на Большой Никитской улице в Москве.

Следователь решил смягчить меру пресечения Калви в связи с тем, что иностранец занимается в России благотворительностью, ведет инвестиционную деятельность, имеет социальные связи, а на иждивении у него трое детей. 10 апреля в Басманный суд поступило ходатайство о переводе бизнесмена из СИЗО под домашний арест.

За изменение меры пресечения ходатайствовали также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, основатель и акционер «Яндекса» Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Калви был арестован в Москве 16 февраля. Его и других топ-менеджеров Baring Vostok обвиняют в намеренном завышении стоимости акций компании IFTG (принадлежала структурам Baring Vostok), которые другая дочерняя компания фонда — «Первое коллекторское бюро» — передала банку «Восточный» (тоже принадлежал Baring Vostok) в качестве погашения долга в 2,5 миллиарда рублей. Следствие считает, что реальная стоимость бумаг составляла 600 тысяч рублей, из-за чего акционерам «Восточного» был нанесен ущерб.

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