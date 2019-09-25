Путин рассказал о «подкрутке» данных Центробанком

«Подкрутка» данных Центробанком является одной из причин того, что в России фиксируется инфляция, заявил президент России Владимир Путин. Выступление главы государства на совещании с правительством цитирует РИА Новости.

«Это [слишком быстрое снижение инфляции] отчасти понятно, потому что мы знаем этот "навес", который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов [рублей] немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — отметил Путин.

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Реплика президента стала реакцией на выступление министра экономического развития Максима Орешкина о снижении темпов инфляции. По его словам, этот показатель к началу октября опустится ниже четырех процентов, а в конце года составит примерно 3,6 процента.

Ранее 25 сентября Росстат опубликовал данные по инфляции за неделю с 17 по 23 октября. Согласно им, цены на основные товары и услуги в России стабилизировались, а на некоторые виды продуктов даже снизились.

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