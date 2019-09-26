Счетная палата разъяснила «подкрутку» данных Центробанком

Данные о том, что инфляция в России снижается из-за «подкрутки» со стороны Центробанка, не стоит воспринимать как искажение статистики. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит РИА Новости.

«Я это воспринял как то, что инструменты так были задействованы, что инфляция пошла ниже, или прогнозируется, что она станет ниже таргетированного уровня», — уточнил он. По словам Кудрина, недавнее высказывание президента означает, что у регулятора есть влияющие на инфляцию инструменты. «Это мандат Центрального банка — влиять на инфляцию», — заключил он.

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В среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин объявил, что «подкрутка» данных Центробанком является одной из причин того, что в России фиксируется инфляция. Так президент отреагировал на выступление министра экономического развития Максима Орешкина о том, что что уже в начале октября годовая инфляция опустится ниже 4 процентов.

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