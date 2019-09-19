Медведев рассказал об инфляции на три года вперед

Ближайшие три года инфляция в России не превысит уровня в четыре процента, рассказал на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, которого цитирует ТАСС.

«Мы закладываем в бюджет четкие ориентиры по уровню госдолга и инфляции. Ожидаем в следующие три года, что инфляция не превысит целевого значения в четыре процента», — отметил Медведев.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало инфляцию на уровне 3,8 процента по итогам 2019 года (против прежних прогнозов о 4,3 процента). В 2020 году, по версии ведомства, инфляция опустится до трех процентов, а в 2021-м составит четыре процента.

На заседании правительства был представлен проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-22 годов. До 1 октября он должен быть внесен на рассмотрение в Госдуму. По словам Медведева, бюджет на протяжении всех трех лет ожидается профицитным и социально ориентированным.

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