Медведев рассказал об увеличении зарплат в России

Минимальный размер оплаты труда в России в 2020 году будет на уровне 12 130 рублей. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
Таким образом, в 2020 году МРОТ вырастет на 850 рублей. Глава правительства напомнил, что ежегодно минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне ста процентов прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года.
Ранее в Минтруда заявляли, что увеличение МРОТ затронет 3,2 миллиона россиян, причем половина из них работает в государственных и муниципальных учреждениях.
По словам главы ведомства Максима Топилина, в общей сложности на увеличение минимального размера оплаты труда понадобится 20,9 миллиарда рублей, и в результате МРОТ увеличится на 7,5 процента.
В 2019 году минимальный размер оплаты труда было повышен на 117 рублей, а в мае 2018-го его уравняли с прожиточным минимумом.