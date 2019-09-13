Названо число затронутых грядущим повышением минимальной оплаты труда россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) затронет 3,2 миллиона россиян. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает ТАСС.

Министр отметил, что половина из этих людей работает в государственных и муниципальных учреждениях. Всего на изменения потребуется 20,9 миллиардов рублей. В итоге МРОТ увеличится на 7,5 процентов, подчеркнул он.

В июле сообщалось, что ниже 15 тысяч рублей оказались зарплаты четверти российских работников сферы образования. При этом у порядка семи процентов зарплата была и вовсе меньше МРОТ. На втором месте по доле сотрудников с оплатой ниже минимальной находится сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений. На третьем — сфера транспортировки и хранения, административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг.

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года вырастет до 12130 рублей. В этом году его повысили на 117 рублей, а в мае 2018 года — уравняли с прожиточным минимумом. Субъекты Федерации вправе, но не обязаны устанавливать свой уровень МРОТ по согласованию с объединениями профсоюзов и работодателей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!