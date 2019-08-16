Россиянам запретят платить меньше 12 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2020 года вырастет до 12130 рублей, что на 850 рублей больше, чем сейчас. Об этом свидетельствует опубликованный на портале нормативных правовых актов проект Минтруда.
В этом году МРОТ повысили на 117 рублей. А в мае 2018 года его уровняли с прожиточным минимумом. С того момента решено устанавливать этот показатель на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал прошлого года. Предположительно, нынешнее повышение МРОТ повлияет на зарплаты порядка четырех миллионов человек.
В июле сообщалось, что ниже 15 тысяч рублей оказались зарплаты четверти российских работников сферы образования. При этом у порядка семи процентов зарплата была и вовсе меньше МРОТ. На втором месте по доле сотрудников с оплатой ниже минимальной находится сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений. На третьем — сфера транспортировки и хранения, административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг.
Субъекты федерации вправе, но не обязаны устанавливать свой уровень МРОТ по согласованию с объединениями профсоюзов и работодателей. В Москве в текущем году он составляет 18781 рубль.