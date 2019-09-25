Цены в России стабилизировались

Индекс потребительских цен за период с 17 по 23 сентября составил 100 процентов, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

С начала сентября цены в среднем снизились на 0,2 процента. Индекс потребительских цен служит основой для расчета инфляции в стране. Таким образом, за указанную неделю общая инфляция оказалась нулевой, а по промежуточным итогам сентября — отрицательной.

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При этом некоторые товары в России подешевели: сахар-песок — на 0,9 процента, свинина — на 0,4 процента, пшено — на 0,3 процента, макаронные изделия и вермишель — на 0,2 процента.

Плодоовощная продукция в целом подешевела за неделю на 1,7 процента: морковь и лук репчатый на 3,7 процента, картофель — на 2,9 процента, белокачанная капуста — на 2,7 процента, яблоки — на 2,5 процента.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились. Также стабильной осталась стоимость отопления, водоснабжения, платы за жилье, проезда на городском общественном транспорте.

Некоторые категории товаров подорожали: гречневая крупа — на 1,2 процента, сливочное масло — на 0,5 процента, подсолнечное масло — на 0,4 процента, говядина — на 0,3 процента.

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