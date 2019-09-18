Россияне перестали замечать кризис

Доля россиян, считающих, что Россия переживает экономический кризис, снизилась до 62 процентов, что является минимальным значением за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), результаты которого опубликованы на сайте организации.

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Среди респондентов, ответивших положительно на вопрос о кризисе в целом, 27 процентов назвали его главным признаком снижения уровня жизни и доходов, 24 процента — инфляцию, рост цен и тарифов. 11 процентов упомянули безработицу и сокращения на работе, по пять процентов — повышение пенсионного возраста и слабое развитие промышленности, сельского хозяйства и спад экономики.

При этом 24 процента опрошенных заявили, что экономического кризиса в России нет. Двумя месяцами ранее их доля равнялась 19 процентам. Самый высокий показатель за последние пять лет был отмечен в сентябре 2017 года — 27 процентов.

На вопрос о том, какой картина будет через год, 24 процента респондентов ответили, что ситуация не изменится, 21 процент — что кризис усилится, четыре процента — что ситуация улучшится, два процента — что кризис закончится.

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