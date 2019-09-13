Россию призвали готовиться к нефтяному шоку

Пока российские власти готовятся к «вчерашнему кризису», экономику может ждать сырьевой шок, когда стоимость нефти упадет значительно ниже 40 долларов за баррель — уровня отсечения по бюджетному правилу. Об этом на Московском экономическом форуме заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Если мы будем готовиться ко вчерашнему кризису, то мы упустим завтрашний», — подчеркнул он, добавив, что к новым рискам Россия «не очень готова».

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По мнению Грефа, мир ожидают снижение потребления нефти и бесконтрольное увеличение предложения. На этом фоне, отметил глава Сбербанка, действия правительства похожи на строительство французами линии Мажино накануне Второй мировой войны. Тогда изменения технологий сделали систему укреплений устаревшей, и немецкие войска прорвали ее.

Ранее Греф рассказал, что у правительства отсутствует бизнес-план по росту, из-за чего оно занимается лишь тем, что «производит шум». По его мнению, эффективная модель позволяет добиваться результата, даже если денег не хватает.

Бюджетное правило означает, что доходы от продажи нефти по стоимости выше, чем 41,6 доллара за баррель, отправляются в Фонд национального благосостояния и не используются для текущих расходов. Как утверждает Минфин, этот механизм позволил снизить зависимость курса рубля от стоимости нефти. На данный момент обвал цен на нефть не учитывается в прогнозах. Банк России полагает, что российский сорт Urals в 2020 году будет стоить 55 долларов за баррель, а через год опустится до 50 долларов. В свою очередь, Минэкономразвития ожидает уровень 55-57 долларов в течение трех лет.

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