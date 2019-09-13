Российскую экономику назвали бессмысленной

Главной проблемой российской экономики является отсутствие у нее бизнес-плана по росту. Нет консенсуса, что надо делать, а потому и общего смысла в действиях нет. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме, передает РИА Новости.

По его словам, сложившаяся ситуация не зависит от количества денег в экономике, потому что даже при дефиците эффективная модель позволяет добиваться результата.

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«В неэффективной модели ты при избытке ресурсов единственное что производишь — большое количество шума», — заметил Греф, добавив, что в макромасштабе работают те же механизмы. Глава Сбербанка назвал приоритетом развитие экономики и социальной политики, и также адаптацию под это системы управления.

Министр финансов Антон Силуанов не согласился с Грефом. Он подчеркнул, что у правительства имеются четкие цели и задачи, а также люди, которые могут их реализовать. «Колеса есть, руль есть, все есть, но не едет», — парировал Греф.

Перед выступлением Грефа глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал главной причиной проблем в экономике нажатую педаль «правоохранительного тормоза». По его мнению, в России сейчас лучшая за все годы бюджетная и кредитно-финансовая политика, но рост ВВП в 1,1 процента можно сравнить с отсутствием роста.

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