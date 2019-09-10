Раскрыты последствия для России от обвала цен на нефть

Россия при падении цен на нефть до 25 долларов за баррель в 2020 году столкнется с резким ростом инфляции и значительным ослаблением рубля. Такая оценка содержится в рисковом сценарии, изложенном Банком России в обзоре рисков финансовой системы страны на 2020-2021 годы.

Согласно обзору, при сильном падении цен на нефть (в наиболее острой фазе кризиса до 20 долларов за баррель) инфляция в России подскочит до 7-8 процентов (при уровне 4-4,5 процента). Экономика страны упадет на 1,5-2 процента после роста на 0,8-1,3 процента в 2019-м.

Кроме того, при реализации рискованного сценария из России усилится отток капитала. Дополнительным фактором для этого может стать «предполагаемое в рамках рискового сценария дальнейшее усиление геополитической напряженности».

Рискованный сценарий возможен при быстрой рецессии в мировой экономике, которая отчасти может быть спровоцирована торговыми спорами, отмечается в отчете. Замедление мирового экономического роста в свою очередь будет сопровождаться, в том числе, резким падением мировых цен на нефть.

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