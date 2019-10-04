Российские ИТ-специалисты разработали более тысячи цифровых продуктов

Участники региональных и финальных этапов конкурса ИТ-специалистов «Цифровой прорыв» (входит в платформу «Россия — страна возможностей») разработали более тысячи цифровых прототипов. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию «Лента.ру».

««За все время конкурса наши участники создали 1123 актуальных и необходимых цифровых продуктов для разных отраслей России», — приводятся в документе слова генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Цель проекта — найти по всей России потенциальных работников для цифровой экономики.

Сам конкурс начался 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тысяч человек из всех российских регионов. 20 мая завершилось онлайн-тестирование. 19 тысяч человек прошли 132 577 тестов в рамках отборочного этапа по направлениям «информационные технологии», «дизайн», «управление проектами и бизнес-анализ». С 8 июня по 28 июля в 40 городах России прошли очные мероприятия в формате хакатонов, на которых специалисты в течение 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов. Финал конкурса прошел 27−29 сентября в Казани, во время которого за 48 часов команды должны были проработать проекты в 20 номинациях. Победили 22 команды. Хакатон в Казани занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное соревнование ИТ-специалистов в мире.

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