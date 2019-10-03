Набсовет «России — страны возможностей» проведет первое заседание с Путиным

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» проведет первое заседание Наблюдательного совета под председательством президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в «Ленту.ру».

Заседание состоится в пятницу, 4 октября, в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Как отмечается, в частности, в рамках него команды финалистов и победителей таких конкурсов, как «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческая олимпиада «Я — профессионал», фестиваль «Российская студенческая весна» и инженерный чемпионат «CASE-IN», представят проекты дальнейшего развития платформы, которые они разработают в ходе двухдневной сессии 2-3 октября.

«В формате живого диалога участники проектов платформы и члены Наблюдательного совета вместе определятся с планами дальнейшей работы, траекторией развития уже действующих проектов и новыми направлениями деятельности», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, также на заседании планируется подвести промежуточные итоги деятельности организации и представить ключевые показатели основных проектов. Кроме того, там обсудят новые проектные инициативы, а также акции и мероприятия, которые платформа проведет в следующем году.

Путин возглавил набсовет АНО «Россия — страна возможностей» в июле 2019 года. Членами совета стали, в частности, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



