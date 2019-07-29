«Россети» объявили о начале конкурса руководителей «Лидеры энергетики»

Компания «Россети» при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» объявила о начале первого Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики». Об этом говорится в сообщении «Россетей».

Цель конкурса — сформировать кадровый резерв руководителей из числа наиболее профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов страны, готовых к выполнению масштабных задач развития электросетевого комплекса России.

Подать заявку на участие в конкурсе могут главные инженеры производственных участков и начальники районов электрических сетей в возрасте до 55 лет, с высшим образованием по направлению электроэнергетика.

Заявки принимаются через официальный портал конкурса — Лидерыэнергетики.рф. К участию в открытом состязании приглашаются как работники группы «Россети», так и энергетики сторонних электросетевых организаций, сопоставимых по уровню должностей.

Конкурс состоит из несколько этапов. На первом участники в режиме online пройдут тестирование, по результатам которого лучшие 2 000 человек продолжат борьбу на втором, практическом этапе. Финальная часть конкурса состоится в конце августа в Челябинской области, на базе 38 районов электрических сетей (зона ответственности «Россети Урал»).

Позже, 28 – 30 августа, будут определены 100 лучших энергетиков, которые будут в приоритетном порядке рассматриваться для замещения руководящих должностей в структуре группы компаний «Россети». Для победителей будут разработаны и реализованы программы развития и наставничества со стороны ведущих отраслевых практиков.

По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, который выступит одним из наставников, конкурс «Лидеры энергетики» является реальным шансом «проявить себя и принять непосредственное участие в реализации глобального проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса в команде самого большого в мире электросетевого холдинга». «По-настоящему лидерские качества проявляются в реальной работе. Челябинск в 2020 году примет одни из ключевых мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, наша готовность должна быть стопроцентной. От того, какие решения по повышению надежности схем электроснабжения региона предложат энергетики, будут в том числе зависеть итоговые оценки», — отметил Павел Ливинский.

Регистрация участников продлится до 5 августа.

