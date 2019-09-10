Объявлен старт конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

Конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» начался в России. Об этом сообщается на сайте АНО «Россия — страна возможностей», которая вместе с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) выступает организатором проекта.

Российские студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов компаний, которые размещены на официальном сайте платформы. Решения ждут 3105 кейсов от 832 компаний. «Каждая задача – возможность для десятков студентов пройти стажировки и практики в ведущих компаниях страны», — поделился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

Он добавил, что организаторы конкурса ожидают более 30 тысяч участников конкурса. По словам Комиссарова, были выделены пять основных стимулов для авторов лучших решений. В частности, это большой выбор тем для научной работы, приглашение на стажировку в престижную компанию, опытные наставники, возможность увидеть практическое применение своих наработок и поучаствовать в решении стратегических задач страны, а также получить предложение о работе по результатам стажировки.

В числе работодателей — ведущие российские компании: «Ростелеком», «Росатом», «Аэрофлот» и другие.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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