Путин порассуждал об эффективности конкурса «Лидеры России»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал эффективным конкурс молодых управленцев «Лидеры России». Об этом в четверг, 20 июня, сообщает ТАСС.

«Значительная часть людей, которые прошли через это сито, через этот лифт, уже работают и министрами федеральными, и губернаторами, и в девяти регионах заместителями губернаторов», — сказал он.

Глава государства также уточнил, что через этот конкурс прошли два федеральных министра.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров, комментируя слова президента, отметил, что за два года реализации конкурса назначения на различные должности в органы государственной власти и бизнес-структуры получили свыше 100 человек.

«"Лидеры России" — это не конкурс на замещение вакантных должностей, но то, что его участники оказываются востребованными на самых высоких должностях — объективная оценка уровня и компетентности наших конкурсантов. В этом и ценность конкурса — он позволяет получить комплексную оценку своих навыков и знаний, опытности и компетенций и дает возможность подняться на ступень выше в своем профессиональном развитии», — сказал Комиссаров.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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