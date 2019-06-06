«Лидеры России» обсудили лидерство на ПМЭФ

В деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие победители и наставники конкурса «Лидеры России». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что тема лидерства стала одной из центральных на форуме. «В бизнесе, в госуправлении, в науке не хватает людей. И приоритет для государства — это взращивание квалифицированных управленцев, инвестиции в человеческий капитал», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента, наставник «Лидеров России» Сергей Кириенко.

По его словам, проект показал свою востребованность: по результатам первого конкурса два губернатора прошли выборную кампанию, четыре заместителя федеральных министров и 11 региональных министров заняли свои места.

Кроме того, на ПМЭФ выступил победитель «Лидеров России», директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ Михаил Кузнецов. «Сегодня лидерство крайне востребовано в обществе, особенно в России. Уходит в прошлое эпоха, когда можно было сидеть в совете директоров и голосовать за заранее принятое решение», — рассказал он, добавив, что руководитель должен быть готов к постоянному риску.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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