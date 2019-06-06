Более ста «Лидеров России» заняли высокие посты

Более ста победителей конкурса «Лидеры России» заняли высокие ответственные посты, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель конкурса управленцев Алексей Комиссаров. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«За два года у нас больше ста назначений на самые разные посты. Среди участников конкурса есть губернаторы, есть заместители федеральных министров», — рассказал Комиссаров.

Он уточнил, что многие в форме принимает участие многие конкурсанты. Комиссаров также отметил, что уровень конкуренции на конкурсе повышается. Так, по его словам, в первый год желание участвовать изъявили 199 тысяч человек, во второй — 227 тысяч.

Победителями второго конкурса «Лидеры России» стали 104 человека. Проект организован по инициативе президента и его главная цель — создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!