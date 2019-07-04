Путин рассказал итальянцам о важнейшем проекте

Президент России Владимир Путин назвал проект «Россия — страна возможностей» одним из важнейших. Как рассказал глава государства в интервью итальянской газете Corriere della Sera, проект позволит реализовывать таланты и способности каждого россиянина. Интервью опубликовано на сайте Кремля в четверг, 4 июля.

По его словам, «Россия — страна возможностей» — одна из самых востребованных платформ, объединяющая проекты для профессионального и личностного роста граждан разного возраста.

«Мы создаем условия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодежи», — отметил Путин. Он также выразил уверенность в том, что «опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан — мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой».

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки» и другие.

Также в своем интервью Путин заявил, что его ждет еще много работы на своем посту. В то же время президент признал, что планы по развитию России не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы. По его словам, это связано с нестабильной экономической ситуацией и влиянием внешних ограничителей. Он подчеркнул, что перед страной и перед всем мировым сообществом сегодня стоят слишком масштабные задачи.

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