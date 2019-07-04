Путин объяснил шумиху вокруг российского «вмешательства» в выборы в Европе

Президент России Владимир Путин назвал целью шумихи вокруг якобы имевшего места «вмешательства» Москвы в выборы в Европе «демонизацию» страны в глазах европейцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Российский лидер подчеркнул, что сообщения о вмешательстве России в избирательные процессы в Евросоюз появились в преддверии выборов в Европарламент. «Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно "зловещее русское вмешательство" стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил», — отметил Путин.

Президент опроверг обвинения европейского сообщества и добавил, что российская сторона не собирается вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира.

В июне Еврокомиссия обвинила Россию в попытке распространить дезинформацию, повлиять на явку и предпочтения избирателей на прошедших в мае выборах в Европарламент. Отмечалось, что действия неких российских источников «охватывали широкий круг тем (...) вплоть до использования спорных дебатов по вопросам миграции и суверенитета».

Россию в последние годы неоднократно обвиняли во вмешательстве в ход выборов в США и ряде стран Европы. Москва эти обвинения отвергает.

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