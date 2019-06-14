В Европе нашли вмешательство России в выборы

Российская сторона предприняла попытку распространить дезинформацию, повлиять на явку и предпочтения избирателей на прошедших в мае выборах в Европарламент. Об этом говорится в обзоре Еврокомиссии (ЕК), который должен быть опубликован в пятницу, 14 июня, сообщает Financial Times.

Об «устойчивой дезинформационной деятельности» свидетельствует активность в социальных сетях, отмечается в документе. ЕК указывает, что заинтересованные лица, «в частности, связанные с российскими источниками», сменили масштаб и с широкомасштабных операций переключились на небольшие. Отмечается, что действия неких российских источников «охватывали широкий круг тем (...) вплоть до использования спорных дебатов по вопросам миграции и суверенитета».

В качестве примера дезинформации приводится пожар в Нотр-Даме, который использовали для демонстрации «предполагаемого упадка западных и христианских ценностей в ЕС». В Еврокомиссии считают, что также повлиять на умы европейцев пытались, используя политический скандал в Австрии. В целом же специалисты обратили внимание на попытку взрастить радикальные взгляды.

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В документе нет выводов о том, кто именно стоял за дезинформацией или как ее распространение координировалось. Доклад призывает компании работать с поставщиками рекламы в сети и искоренять вводящие в заблуждение объявления. При этом Financial Times отмечает, что выводы вновь поднимают вопрос о том, как разделять свободу слова и мнение людей от откровенной кампании по дезинформации.

Выборы в Европарламент прошли с 23 по 26 мая. На них правые националистические партии во многих странах получили значительно больше голосов, чем на прошлых выборах в 2014 году, а традиционные центристские партии потеряли в популярности, хотя и сохранили большинство.

Россию в последние годы неоднократно обвиняли во вмешательстве в ход выборов в США и ряде стран Европы. Москва эти обвинения отвергает.

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