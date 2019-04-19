Названа еще одна возможная причина возгорания в Нотр-Дам

Пожар в соборе Парижской Богоматери мог начаться из-за компьютерного сбоя. Об этом заявил настоятель собора архипресвитер Патрик Шове, передает Associated Press.

Священнослужитель не уточнил, о каком именно компьютере идет речь и какой сбой он имел в виду. «Возможно, мы узнаем, что произошло, через два-три месяца», — сказал он.

18 апреля сообщалось, что причиной пожара, возможно, стало короткое замыкание. Представители полиции заявляют, что не рассматривают версию о намеренном поджоге, однако допрашивают сотрудников собора и реставраторов.

До этого сообщалось, что предполагаемая причина пожара может быть связана с реставрационными работами, начавшимися несколько месяцев назад. Вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса высотой около 100 метров. Прокурор Парижа Реми Эйтц отмечал, что у следствия нет оснований говорить об умышленном поджоге Нотр-Дам де Пари.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили только утром следующего дня: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на восстановление собора потребуется пять лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!