Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя французской судебной полиции.

По словам источника, следователи начали начальную оценку собора, однако не приступили к тщательному осмотру по соображениям безопасности. Они предполагают, что возгорание было случайным, однако проводят допросы сотрудников собора и специалистов по реставрации.

Представитель судебной полиции добавил, что здание укреплено деревянными досками, чтобы уберечь от обрушения хрупкие части стен.

Ранее сообщалось, что предполагаемая причина пожара может быть связана с реставрационными работами, начавшимися несколько месяцев назад. Вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса высотой около 100 метров. Прокурор Парижа Реми Эйтц отмечал, что у следствия нет оснований говорить об умышленном поджоге Нотр-Дам де Пари.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на восстановление собора потребуется пять лет.

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