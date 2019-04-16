Поджог Нотр-Дама сочли маловероятным

Пожар в соборе Парижской Богоматери — это, вероятнее всего, несчастный случай. Об этом сообщил прокурор Парижа Реми Эйтц, передает Reuters.

По его словам, следствие склоняется именно к такой версии произошедшего, и пока нет признаков умышленного поджога Нотр-Дама. Отмечается, что над расследованием, которое, как ожидается, будет долгим, работают 50 человек.

Дело ведется по статье о непреднамеренном уничтожении имущества. Уже прошли первые допросы рабочих, участвовавших в реконструкции собора.

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Ранее на восстановление Нотр-Дама в общей сложности пообещали выделить не менее 460 миллионов евро. Из них 200 миллионов евро намерена пожертвовать французская семья Арно, владеющая группой компаний LVMH. Еще по 100 миллионов передадут семья французских бизнесменов Пино и нефтегазовая компания Total. Мэрия города обещала выделить 50 миллионов евро, а регион Иль-де-Франс — 10 миллионов.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека.

Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад. Вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса высотой около 100 метров.

Президент Франции пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари. По мнению экспертов, это может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

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